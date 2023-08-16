Автобус №21С загорелся недалеко от остановки “Улица Дмитрия Погодина”. На видео, которое засняли очевидцы, видно, что это не просто задымление – в автобусе полыхало пламя. Возгорание

Автобус №21С загорелся недалеко от остановки “Улица Дмитрия Погодина”. На видео, которое засняли очевидцы, видно, что это не просто задымление – в автобусе полыхало пламя. Возгорание случилось вечером 15 августа, пассажиров сразу же эвакуировали на улицу. К моменту приезда пожарных огонь уже потушили. Новость о случившемся появилась в социальных сетях, под постом мэрия оставила официальный