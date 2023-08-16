Популярный сайт по поиску работы проанализировал зарплаты во Владимирской области. Статистика опирается на исследование 30 тысяч вакансий, которые работодатели региона опубликовали этим

Популярный сайт по поиску работы проанализировал зарплаты во Владимирской области. Статистика опирается на исследование 30 тысяч вакансий, которые работодатели региона опубликовали этим летом. По данным аналитического центра «Люди в цифрах», диапазон зарплат в июне-июле этого года – от 38,3 до 75 тысяч рублей. И это больше, чем год назад, прошлым летом работодатели предлагали сотрудникам от