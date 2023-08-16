Во Владимирской области из-за огромного долга по алиментам нерадивый отец привлечён к уголовной...

Во Владимирской области из-за огромного долга по алиментам нерадивый отец привлечён к уголовной ответственности.Селивановским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, родитель без уважительных причин не платил алименты своим несовершеннолетним детям.Зная о решении суда и возбужденного исполнительного производства, злоумышленник без уважительных причин в течении долгого времени не выплачивал деньги на ребенка. В связи с эти привлекался к административной ответственности.Общая задолженность по исполнительному производству превысила миллион рублей.Виновному назначены исправительные работы на 8 месяцев с удержанием в доход государства 10 % от суммы заработка.Кроме того, из заработка осужденного будут выплачиваться алименты на содержание ребёнкаПриговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com