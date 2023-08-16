Во Владимирской области Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю, который чуть не...

Во Владимирской области Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю, который чуть не убил своего приятеля.В шаге до смертельной трагедии: 19 апреля текущего года двое приятелей, находясь в здании гаража сельхозтехники поссорились так, что обвиняемый схватил нож.В ярости мужчина нанёс потерпевшему два удара в шею и грудь, отчего оружие сломалось.Позже выяснилось, что приятели находились в алкогольном опьянении. И нападавший изначально прятал нож в своём сапоге.После произошедшего осужденный скрылся с места преступления.Увидев окровавленного мужчину, хозяин предприятия тут же вызвал «скорую помощь». Дело в том, что оба приятеля, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, трудились в качестве подсобных рабочих у индивидуального предпринимателя.Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3», где был своевременно прооперирован. И, к счастью, остался жив.Приговором суда (за покушение на убийство) виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: pxfuel.com