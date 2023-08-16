Во Владимирской области Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю, который чуть не...
Во Владимирской области Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю, который чуть не убил своего приятеля.
В шаге до смертельной трагедии: 19 апреля текущего года двое приятелей, находясь в здании гаража сельхозтехники поссорились так, что обвиняемый схватил нож.
В ярости мужчина нанёс потерпевшему два удара в шею и грудь, отчего оружие сломалось.
Позже выяснилось, что приятели находились в алкогольном опьянении. И нападавший изначально прятал нож в своём сапоге.
После произошедшего осужденный скрылся с места преступления.
Увидев окровавленного мужчину, хозяин предприятия тут же вызвал «скорую помощь». Дело в том, что оба приятеля, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, трудились в качестве подсобных рабочих у индивидуального предпринимателя.
Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3», где был своевременно прооперирован. И, к счастью, остался жив.
Приговором суда (за покушение на убийство) виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Фото: pxfuel.com