Во Владимирской области минувшей ночью произошло два крупных пожара, были эвакуированы дети.
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Во Владимирской области минувшей ночью произошло два крупных пожара, были эвакуированы дети.
В Меленковском районе, деревне Осокино ночью сгорели два дома. По словам сотрудников МЧС по Владимирской области, существовала угроза распространения огня. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 178 квадратных метров. Сгорел один дом полностью и часть второго дома.
Погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Той же ночью произошел еще один пожар в многоквартирном жилом доме в городе Собинка на улице Чайквского.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось задымление на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома. Сотрудниками МЧС с места пожара были эвакуированы 15 человек, из них 3 ребёнка.
Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество кухни.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области