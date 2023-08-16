Во Владимирской области минувшей ночью произошло два крупных пожара, были эвакуированы дети. В...

Во Владимирской области минувшей ночью произошло два крупных пожара, были эвакуированы дети.В Меленковском районе, деревне Осокино ночью сгорели два дома. По словам сотрудников МЧС по Владимирской области, существовала угроза распространения огня. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 178 квадратных метров. Сгорел один дом полностью и часть второго дома.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Той же ночью произошел еще один пожар в многоквартирном жилом доме в городе Собинка на улице Чайквского.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось задымление на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома. Сотрудниками МЧС с места пожара были эвакуированы 15 человек, из них 3 ребёнка.Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество кухни.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области