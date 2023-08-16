Во Владимирской области парламентарии работают над поправками в закон о Детях войны. Депутаты...

Во Владимирской области парламентарии работают над поправками в закон о "Детях войны".Депутаты предлагают приравнять их к труженикам тыла. Об этом на встрече с членами региональной организации сообщил руководитель профильного комитета ЗС Сергей Бирюков.Областной закон о поддержке граждан, родившихся до третьего сентября 1945 года, действует почти четыре года. Перечень мер поддержки хотят расширить. Предоставив детям войны льготы на оплату железнодорожных билетов, услуги ЖКХ, компенсацию расходов на покупку дров и другие соцвыплаты.Сергей Бирюков, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Вклад лиц, родившихся до 3 сентября 1945 года в строительство нашего государства, нашей страны глубоко недооценен. И многие из них не могут получить удостоверения тружеников тыла. Тем более те, кто работал на стройках, в колхозах, в условиях приближенных к боевым.