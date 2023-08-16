Жители села Добрынское Владимирской области похоронили своего земляка, участника СВО Юрия Павлова.

Жители села Добрынское Владимирской области похоронили своего земляка, участника СВО Юрия Павлова. Об этом рассказала администрация МО Боголюбовское.Юрий Павлов был мобилизован и отправлен на спецоперацию. Он погиб при исполнении воинского долга. Односельчане соболезнуют жене и детям.«Поселение проводило уже нескольких своих земляков в последний путь. Они истинные герои и их подвиг мы должны помнить всегда», - говорится в сообщении.