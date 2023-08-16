Во Владимирской области с начала купального сезона утонули 25 человек, из них 4 ребенка. Во...

Во Владимирской области с начала купального сезона утонули 25 человек, из них 4 ребенка.Во Владимирской области усилена работа по контролю за безопасностью на водоемах. Сотрудники МЧС совместно с органами местного самоуправления организовывают работу муниципальных спасательных постов во всех местах массового купания жителей. Не только официальных.Всего с начала купального сезона Во Владимирской области утонули 25 человек, в том числе 4 ребенка. Основные причины гибели: купание в запрещенных местах.Андрей Захваткин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:- Всего в 2023 году задекларировано 54 объекта надзора это 43 пляжа, 9 баз стоянок, одна лодочная переправа, один наплавной мост. Происшествий на объектах надзора не зарегистрировано. В целях осуществления контроля за выполнением обязательных требований реализовано 132 профилактических мероприятия.