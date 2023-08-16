Как сообщает Минздрав области, уже третий год в медучреждении доступен инновационный метод с применением некопланарных гипер-арок. С его помощью удаётся достичь высокой точности облучения

Как сообщает Минздрав области, уже третий год в медучреждении доступен инновационный метод с применением некопланарных гипер-арок. С его помощью удаётся достичь высокой точности облучения сразу нескольких метастазов в головной мозг. Один из сложнейших методов лучевой терапии применяется в мире только с 2018 года и хорошо себя зарекомендовал. Как заверяет региональный Минздрав, пациенты Владимирской области, кому