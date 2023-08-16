Утром 16 августа в пятиэтажном жилом доме №12 в микрорайоне Дечинском Вязников произошёл пожар.

Утром 16 августа в пятиэтажном жилом доме №12 в микрорайоне Дечинском Вязников произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании поступило в 8.25, и на место происшествия немедленно выехали спасатели. Огнеборцы обнаружили, что огонь охватил комнату на 5 этаже.По автолестнице сотрудники МЧС проникли в помещение и нашли 5 человек, среди которых был ребёнок. Людей эвакуировали из пылающей комнаты. Также спасатели вывели жильцов соседних квартир.Площадь пожара составила 16 кв. метров. В тушении были задействованы 16 специалистов МЧС и 5 единиц техники. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.Предполагается, что к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.