В среду, 16 августа, в Коврове приостановлена подача природного газа.

В среду, 16 августа, в Коврове приостановлена подача природного газа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Причиной отключения стало проведение ремонтно-профилактических работ Владимирским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов. Подача голубого топлива прекращена с 8.00 на 24 часа.Горожан убедительно просят временно не пользоваться газовыми приборами, не подключать к системе колонки и котлы, а также не проводить ремонт оборудования.