48-летний мужчина зарезал супруга своей приятельницы. Муж пришел домой в тот момент, когда жена с обвиняемым распивали алкоголь. Убийство произошло в Суздальском районе. Обвиняемый приехал в

48-летний мужчина зарезал супруга своей приятельницы. Муж пришел домой в тот момент, когда жена с обвиняемым распивали алкоголь. Убийство произошло в Суздальском районе. Обвиняемый приехал в гости к знакомой, они решили вместе выпить. В какой-то момент домой вернулся супруг приятельницы. Мужчины и раньше относились к друг другу с неприязнью, в этот раз между ними вспыхнул