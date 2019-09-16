Жители двухсот российских городов оценили работу общественного транспорта. В опросе портала "Домофонд" приняли участие 90 тысяч человек, в том числе жители Владимира, Мурома и Коврова.

Жители двухсот российских городов оценили работу общественного траспорта. В опросе портала "Домофонд" приняли участие 90 тысяч человек, в том числе жители Владимира, Мурома и Коврова.Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Ковровчане и муромляне высоко оценили свой общественный транспорт, поставив семь с половиной баллов. Это 15 и 16 места в рейтинге. А вот областной центр оказался на пятидесятом месте.