РИА Рейтинг расставило российские регионы по расходам на ЖКХ. Владимирская область оказалась на 62-м месте

РИА Рейтинг расставило российские регионы по расходам на ЖКХ. Учитывали процент дохода, который уходит на оплату коммунальных услуг. Владимирская область оказалась в рейтинге на 62-м месте. В нашем регионе в среднем на оплату отопления, электричества, водоснабжения и прочих услуг уходит чуть меньше 11, 5% от дохода или 3981 рубль. Для сравнения, в Рязанской области на коммуналку тратят почти 13 процентов. В Нижегородской и Ивановской областях чуть больше 10. В Ярославской области - 12 с небольшим процентов. В среднем по стране на оплату ЖКХ уходит чуть более 9 с половиной процентов или 4385 рублей.