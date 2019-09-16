Экс-президент Украины Петр Порошенко никак не успокоится. Политика уличили в совершении заказного преступления. Сообщается, что бывший глава государства подключил активистов, готовых выполнять его указания за несколько десятков тысяч долларов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко никак не успокоится. Политика уличили в совершении заказного преступления. Сообщается, что бывший глава государства подключил активистов, готовых выполнять его указания за несколько десятков тысяч долларов.
Петр Порошенко продолжает расправляться с оппонентами незаконными методами. Об этом на своей странице в
"Фейсбук" заявил журналист Евгений Плинский.
Он полагает, что бывший президент причастен к хакерским
атакам на его Ютуб-канал с целью блокировки и удаления. У Плинского есть
информация, что нападки на канал щедро оплачены: по некоторым данным, речь идет
о 50 тысячах долларов.
Стратегия хакеров состоит в том, рассказал журналист, что
злоумышленники скачивают видео с его канала, заливают их к себе в "Фейсбук",
меняют дату публикации, после чего отправляют на видеохостинг жалобы на
нарушение авторских прав. "Ютуб очень болезненный к таким нарушениям и
такие претензии сразу принимает", – отметил Плинский.
Сообщение журналиста произвело эффект разорвавшейся бомбы. СМИ широко отреагировали на его публикацию. " подловили на подлости, такого скандала украинцы не видели: "$50 тысяч за убийство", – с таким заголовком вышел материал на портале Politeka.net.
В отношении бывшего президента Украины и его соратников
возбуждено более десяти уголовных дел. Его обвиняют в узурпации власти, отмывании
преступных доходов, давлении на суд.
В минувшую пятницу политик пришел на допрос в
Государственное бюро расследований. Пока Порошенко сидел в
кабинете следователя, правоохранители нагрянули в принадлежащий ему
Международный инвестиционный банк.
Обыск в кредитной организации прошел в рамках дела об
отмывании преступных доходов. Бывший сотрудник администрации президента Украины
Андрей Портнов напомнил, что после поражения на выборах
обналичил 34 миллиона долларов.