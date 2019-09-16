Экс-президент Украины Петр Порошенко никак не успокоится. Политика уличили в совершении заказного преступления. Сообщается, что бывший глава государства подключил активистов, готовых выполнять его указания за несколько десятков тысяч долларов.

Экс-президент Украины Петр Порошенко никак не успокоится. Политика уличили в совершении заказного преступления. Сообщается, что бывший глава государства подключил активистов, готовых выполнять его указания за несколько десятков тысяч долларов.Петр Порошенко продолжает расправляться с оппонентами незаконными методами. Об этом на своей странице в"Фейсбук" заявил журналист Евгений Плинский.Он полагает, что бывший президент причастен к хакерскиматакам на его Ютуб-канал с целью блокировки и удаления. У Плинского естьинформация, что нападки на канал щедро оплачены: по некоторым данным, речь идето 50 тысячах долларов.Стратегия хакеров состоит в том, рассказал журналист, чтозлоумышленники скачивают видео с его канала, заливают их к себе в "Фейсбук",меняют дату публикации, после чего отправляют на видеохостинг жалобы нанарушение авторских прав. "Ютуб очень болезненный к таким нарушениям итакие претензии сразу принимает", – отметил Плинский.Сообщение журналиста произвело эффект разорвавшейся бомбы. СМИ широко отреагировали на его публикацию. " подловили на подлости, такого скандала украинцы не видели: "$50 тысяч за убийство", – с таким заголовком вышел материал на портале Politeka.net.В отношении бывшего президента Украины и его соратниковвозбуждено более десяти уголовных дел. Его обвиняют в узурпации власти, отмываниипреступных доходов, давлении на суд.В минувшую пятницу политик пришел на допрос вГосударственное бюро расследований. Пока Порошенко сидел вкабинете следователя, правоохранители нагрянули в принадлежащий емуМеждународный инвестиционный банк.Обыск в кредитной организации прошел в рамках дела оботмывании преступных доходов. Бывший сотрудник администрации президента УкраиныАндрей Портнов напомнил, что после поражения на выборахобналичил 34 миллиона долларов.