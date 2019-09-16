Манцигов впервые в истории владимирского спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Абуязид Манцигов, представлявший Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане, впервые в истории владимирского спорта завоевал титул победителя этих соревнований. Сообщает департамент спорта.Манцигов стал обладателем золотой награды в весе «до 72 кг», уверенно выиграв пять схваток с соперниками из Кореи (0:9), Болгарии (0:6), Армении (0:4), Венгрии (0:8) и Узбекистана (0:9). Всего в весовой категории Манцигова выступали 25 спортсменов.Чемпиона мира по спортивной борьбе, включающий соревнования по греко-римской, вольной и женской борьбе, проходит с 14 по 22 сентября в столице Казахстана городе Нур-Султане. Сборную России по греко-римской борьбе представляют 10 человек в различных весовых категориях.