За год в птицеводстве и животноводстве производится порядка 150 млн. тонн отходов и еще примерно столько же при выращивании овощей и фруктов.

За год в птицеводстве и животноводстве производится порядка 150 млн. тонн отходов и еще примерно столько же при выращивании овощей и фруктов.В Национальном проекте «Экология» главными направлениями деятельности утверждены в первую очередь: реформа обращения с ТКО, сохранение лесов, программы «Чистый воздух» и «Чистая вода», внедрение НДТ на производстве. Это, безусловно, важные и приоритетные задачи. Однако в сельском хозяйстве проблем с экологией не меньше, а может быть и больше, чем в регионах с промышленным производством. Даже просто проезжая мимо любой птицефабрики или свинофермы мы можем это моментально почувствовать – запах такой, что не спасают никакие фильтры, зашитые в систему кондиционирования любого автомобиля.Главная проблема сельскохозяйственной экологии – это отходы. За год в птицеводстве и животноводстве производится порядка 150 млн. тонн отходов и еще примерно столько же при выращивании овощей и фруктов. С ростом импортозамещения эти проблемы только усиливаются. «АиФ» подготовил обзор наиболее серьезных экологических проблем в сельском хозяйстве и некоторых технологий по их устранению. О методах решения этих проблем нам рассказала Наталья Колотушкина, генеральный директор компании «Хербал Симбол» и другие эксперты.Из отходов – в моющее средствоМногие эксперты говорят, что навоз — далеко не безопасное удобрение, и применять его надо в меру и по специальным расчетам. Выброшенные на полях не проданные урожаи яблок, картофеля или овощей - не компост, а большая проблема для окружающей среды. А еще есть тара от средств защиты растений, сточные воды с полей, упаковка от фруктов, овощей, молока и другой еды. И, к сожалению, ответственность сельхозпроизводителей в данном вопросе ограничивается уплатой бесполезных утилизационных сборов и штрафов, которые теряются в казне, а до переработки опасных отходов дело так и не доходит. Однако уже появляются технологии, которые позволяют естественные потери овощей и фруктов превратить в полезный продукт, а также избавиться от неприятных запахов и тонн отходов на птицефермах, свинофермах и других важных объектах агропромышленного комплекса. По словам Натальи Колотушкиной: «В производстве своих моющих средств мы используем нестандартные и конкретно испорченные овощи и фрукты. Это означает и отсутствие зловонных свалок, и отсутствие испорченных сточных вод, отсутствие насекомых и животных, которые часто являются переносчиками смертельных болезней. Более того, наша технология позволяет не потерять заработанные сельхозпроизводителями деньги. Например, в России ежегодно производится до 3 млн тонн яблок в год. Из них 1/3 просто выбрасывается на свалки. Представьте, что из этого «утилизированного» сырья получится полезный продукт и сельское хозяйство не потеряет порядка 3 млрд рублей ежегодно. Это - по самым скромным подсчетам, и это только по яблокам. Получается, что отходов нет, налог на утилизацию отсутствует, экологические штрафы не платятся, окружающая среда не страдает, а человек получает инновационный продукт для полноценной жизни». В основе данной технологии лежат специальные научные методы создания чистящих средств без химии – исключительно на свойствах растений, фруктов и другой органики.Как бороться с «навозным» запахом«Навоз — это, пожалуй, самая главная проблема сельского хозяйства. Его привыкли считать хорошим органическим удобрением, но, как и все другие средства, он хорош в меру. К тому же он пригоден в качестве удобрения часто только после переработки. Обычно утилизация навоза осуществляется вблизи ферм, что приводит к окислению почв, отчуждению сельскохозяйственных земель, загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу парникового газа метана, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды и экологии», - говорит Екатерина Михалева, руководитель проектов АПК консалтинговой группы «НЭО Центр». А производство биогаза без государственной поддержки – явно убыточное занятие. Поэтому в России гораздо выгоднее использовать переработанный навоз в качестве органического удобрения в растениеводстве. «Например, для хозяйства, имеющего крупный свиноводческий комплекс (5 тыс. основных свиноматок) и около 4 тыс. га земли, экономия от внесения навоза вместо минеральных удобрений, по сравнению с "ничего не деланием”, составит более 11 млн руб. в год. При таких исходных данных установка по подготовке навоза к внесению окупается за 2,5 года», — подсчитывает Сергей Перегудов, генеральный директор компании «Биокомплекс». Но самые большие проблемы возникают при использовании помета с птицефабрик. «В нем слишком много азота, и если его вносить без переработки, он может привести к ожогам листьев растений и потери части урожая. Для безопасного применения отходов птицефабрик необходимо произвести их компостирование, после которого, кстати, помет не пахнет, что важно для местного населения. При этом важно правильно рассчитать параметры компостирования с учетом специфики данного помета», — объясняет Перегудов. Наталья Колотушкина также готова включиться в борьбу с неприятными запахами: «Мы проводили соответствующие испытания. Результаты говорят о следующем: при использовании нашей технологии на птицефабриках и свиноводческих комплексах, например, аммонийный азот распадается в течение 7 суток, и полностью поглощаются зловонные запахи. Мы готовы на любом из сельхозпредприятий провести данную работу и доказать состоятельность нашей технологии. Более того, для нашей технологии не требуется строительства больших сооружений на больших площадях. Конечно, всё будет зависеть от объемов и характеристик комплексов и производимых ими отходов и выбросов».Химические удобренияЕще больше забот связано с применением химических удобрений и средств защиты растений. В результате внесения большого количества удобрений или неграмотного применения химикатов в надежде на существенную прибавку урожайности культур, выращиваемых на открытом грунте, ежегодно почве наносится непоправимый урон. Она быстро окисляется, теряя плодородные свойства. То же самое происходит при недостаточном внесении удобрений или при игнорировании защиты от вредителей и сорняков. Не будем игнорировать и тот факт, что все ядохимикаты надо еще и грамотно хранить. Ситуация с огромным ангаром сельскохозяйственных ядов на территории комодрома «Восточный» долгое время была на слуху в начале года. Заменить химические удобрения также позволяет технология «Хербал Симбол». Объясняет Наталья Колотушкина: «Мы не занимаемся производством химических удобрений. Мы можем только помочь их обезвредить своими разработками. Доказано, что наш продукт полностью смывает пестициды с сельхозпродукции. Мы предлагаем использовать отходы нашего производства как удобрение без вреда для окружающей среды, а значит и для здоровья человека. Отходы - это жмых от растений и фруктов, который образуется при отжиме после процедуры биодеструкции».Есть и другие интересные методы, помогающие снизить негативное влияние химикатов на окружающую среду, замечает Александр Фомин, профессор Государственного университета по землеустройству. По его словам, набирающие популярность микроудобрения дают возможность вносить небольшие дозы и при этом наносят гораздо меньший вред экологии. К тому же такие удобрения имеют целенаправленное действие.В любом случае утилизация любых отходов сельхозпредприятия, будь то навоз или тара от пестицидов, требует активного участия и ответственного отношения самих аграриев. И превращение отходов в сырье для дальнейшего производства – наиболее целесообразный принцип в сфере агроэкологии.