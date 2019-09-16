Экс-солистка группы ВИА Гра Альбина Джанабаева, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Так, накануне она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик, который буквально сразил всех наповал.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Так, накануне она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик, который буквально сразил всех наповал.На записи исполнительница позирует в ярко-красной шубе-чебурашке. Она надела ее на голове тело, слегка оголив плечи. Дополнили образ туфли на шпильке серебристого цвета и длинные серьги. Тем временем, длинные волосы артистка аккуратно заколола на затылке, обнажив длинную шею."Так бывает, что ещё вчера– солнце, легкие платья, босоножки,а сегодня, спустя каких-то 10 часов... уже Осень 🍂 😍 пора доставать теплые вещи, наслаждаться золотым листопадом и ждать октября вместе с новым номером @topbeauty_magazine 😉😎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост звезда.По данным "", в комментариях Джанабаеву тут же начали осыпать комплиментами. "Улыбка-это Ваш проходной билет повсюду!!", "Какая красивая 😻", "Альбиночка, как Вам идет красный цвет!", "Как органично Вы смотритесь в вашем новом образе", – не смогли скрыть своего восторга поклонники.