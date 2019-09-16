Певица Ольга Серябкина появилась на концерте телеканала МУЗ-тв в футболке с необычной надписью. Ведущий попытался найти в этом ответ на вопрос о Фадееве.

Певица Ольга Серябкина появилась на концерте телеканала "МУЗ-тв" в футболке с необычной надписью. Ведущий попытался найти в этом ответ на вопрос о Фадееве.Артистка впервые вышла в свет после скандала. Напомним, что ранее 34-летнюю девушку обвиняли в том, что она якобы заправляет всеми делами в продюсерском центре Максима Фадеева и выживает неугодных ей коллег.Внимание журналистов привлекла надпись на футболке певицы – Big boss (большой босс – прим.ред.). Ведущий подошел к Серябкиной и напрямую спросил – имеет ли принт какое-то особое значение? Не хотела ли Ольга этой надписью сказать, что находится на "особом счету" у продюсера Максима Фадеева?Тем не менее, знаменитость с юмором ответила на вопрос. Она, кажется, нисколько не обиделась на открытую провокацию, сообщает Телеграм-канал Super."Конечно!", – рассмеялась артистка. Тем не менее, она не упустила шанса подколоть хитрого журналиста, – "Тогда то, что вы ведете эфиры уже много лет, наверное, должно говорить о том, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?".Напомним, что ранее в ряде СМИ появились слухи о романе Фадеева и Серябкиной. Поговаривали, что столь "близкие" отношения двух звезд привели к тому, что Ольга стала "серым кардиналом" центраMALFА. Считается, будто бы она заправляет всеми делами организации и выживает конкуренток. Как, например, бывшую коллегу – Елену Темникову.Отметим, что Темникова покинула коллектив пять лет назад. Ее разрыв контракта сопровождался громким бурным скандалом. После ухода девушка резко о романе между продюсером и его подопечной и отметила, что больше не хотела бы работать под руководством Фадеева.