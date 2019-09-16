Президент Белоруссии Александр Лукашенко недостаточно сильно цепляется за свое кресло главы государства, считают его критики. Они опасаются, что политик ,в конечном итоге, может спровоцировать превращение некогда независимого государства в область в границах России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недостаточно сильно цепляется за свое кресло главы государства, считают его критики. Они опасаются, что политик ,в конечном итоге, может спровоцировать превращение некогда независимого государства в область в границах России.Кажется только отставка может избавить Александра Лукашенко от постоянной критики со стороны оппозиции. Примечательно, что пока одни критикуют его за слишком сильное желание оставаться у власти, другие обвиняют политика в прямо противоположном."Россия хочет поглотить Беларусь, а у белорусского диктатора нет иного выхода, как соглашаться на все российские предложения", – цитирует бывшего председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича. Он считает, что экономическая интеграция двух стран – только первые шаги на этом пути. "Потом заговорят о единой валюте, а затем – что это будет Белорусская область", – посетовал политик.По его словам, Александр Лукашенко сдает все позиции в угоду России, поскольку в ином случае Москва просто не будет терпеть "туземного диктатора". Примечательно, что Станислав Шушкевич обвинил белорусского лидера в борьбе с националистическими настроениями в обществе, которые на деле только расцвели в период его президентства. "У нас продолжается принудительная русификация, нет никакой программы возрождения белорусского языка и восстановления культуры", – пожаловался политик.Он не только предсказал слияние двух стран, но и взялся рассказать о дальнейших планах получившегося объединения. "Я не вижу ничего иного, кроме стремления России поглотить Беларусь, возродить частично империю, а потом вместе поглощать Украину", – заметил Станислав Шушкевич.Отметим, продолжает получать потоки критики от своих противников за самые разные действия. Проведение международных соревнований, считает оппозиция, только расходует народные деньги и не помогает что-либо поменять на самом деле. Переговоры с Россией приближают конец государственности Белоруссии как таковой, опасаются некоторые эксперты. При этом отсутствие контактов Минска и Москвы могут привести к тому, что белорусы окажутся в тяжелейшей экономической ситуации без каких-либо шансов решить эту проблему.