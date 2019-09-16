Пугающие сообщения о переправе через Керченский пролив появляются в Сети регулярно. По большей части их публикуют украинцы, для которых Крымский мост как кость в горле. На сей раз в одной из популярных соцсетей заявили о подрыве переправы.

Пугающие сообщения о переправе через Керченский пролив появляются в Сети регулярно. По большей части их публикуют украинцы, для которых Крымский мост как кость в горле. На сей раз в одной из популярных соцсетей заявили о подрыве переправы.Дискуссии о Крымском мосте не утихают с начала егостроительства в 2015 году. Украинцы пытаются доказать, что возводить переправув Керченском проливе было нельзя. Мол, грунт там слабый, поэтому обрушениетрассы неминуемо.Интерес к Крымскому мосту подгрело открытие егоавтомобильной части в мае прошлого года. Украинские власти разразились знатнойистерикой, послышались угрозы обстрелять переправу из артиллерии, разбомбить ееавиацией.Не отставали и некоторые пользователи Сети: они принялисьрассуждать, как лучше уничтожить Крымский мост. Подобные сомнительные разговорыне утихают до сих пор. " будет взорван, после того как уйдетПутин", – предположил пользователь Twitter с ником Hubs Upgrade.Пугающими прогнозами о судьбе переправы регулярно отмечаетсяи российский гидролог Юрий Медовар. Ученый предостерегает от запуска железнойдороги по Крымскому мосту. Он полагает, что конструкция не выдержит весамноготонных составов.В одной из последних пугалок Медовар объявил, что прочностьКрымского моста зависит от факторов, не поддающихся контролю. "Там всеприрода будет контролировать", – цитирует его украинский портал"Обозреватель", регулярно выдающий сомнительную информацию опереправе за чистую монету.Сейчас на идут приготовления к запускужелезной дороги. Предполагается, что первые поезда проедут по переправе черезКерченский пролив в декабре. Они свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургоми другими городами центральной России, а также Поволжья, Урала и Сибири.