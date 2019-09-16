Пугающие сообщения о переправе через Керченский пролив появляются в Сети регулярно. По большей части их публикуют украинцы, для которых Крымский мост как кость в горле. На сей раз в одной из популярных соцсетей заявили о подрыве переправы.
Пугающие сообщения о переправе через Керченский пролив появляются в Сети регулярно. По большей части их публикуют украинцы, для которых Крымский мост как кость в горле. На сей раз в одной из популярных соцсетей заявили о подрыве переправы.
Дискуссии о Крымском мосте не утихают с начала его
строительства в 2015 году. Украинцы пытаются доказать, что возводить переправу
в Керченском проливе было нельзя. Мол, грунт там слабый, поэтому обрушение
трассы неминуемо.
Интерес к Крымскому мосту подгрело открытие его
автомобильной части в мае прошлого года. Украинские власти разразились знатной
истерикой, послышались угрозы обстрелять переправу из артиллерии, разбомбить ее
авиацией.
Не отставали и некоторые пользователи Сети: они принялись
рассуждать, как лучше уничтожить Крымский мост. Подобные сомнительные разговоры
не утихают до сих пор. " будет взорван, после того как уйдет
Путин", – предположил пользователь Twitter с ником Hubs Upgrade.
Пугающими прогнозами о судьбе переправы регулярно отмечается
и российский гидролог Юрий Медовар. Ученый предостерегает от запуска железной
дороги по Крымскому мосту. Он полагает, что конструкция не выдержит веса
многотонных составов.
В одной из последних пугалок Медовар объявил, что прочность
Крымского моста зависит от факторов, не поддающихся контролю. "Там все
природа будет контролировать", – цитирует его украинский портал
"Обозреватель", регулярно выдающий сомнительную информацию о
переправе за чистую монету.
Сейчас на идут приготовления к запуску
железной дороги. Предполагается, что первые поезда проедут по переправе через
Керченский пролив в декабре. Они свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом
и другими городами центральной России, а также Поволжья, Урала и Сибири.