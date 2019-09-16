Актер Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе официально перестали скрывать свои отношения. Бывший муж артистки, Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.

Актер Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе официально перестали скрывать свои отношения. Бывший муж артистки, Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.Кинорежиссер стал гостем в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Именно там он заявил, что в курсе отношений между Ниной и Максимом."Это ее жизнь. Она – свободный человек", – отметил Плетнев.По его словам, они с бывшей женой до сих пор поддерживают отношения. Ведь в браке у них родился сын, в воспитании которого они оба принимают участие.Позже Кирилл добавил, что понял одну важную вещь. Все женщины, включая Нинидзе, с которыми он строил какие-либо взаимоотношения не являлись для него так называемыми боевыми подругами."Чтобы в какой-то момент она могла за меня встать и заступиться тоже – такого не было. А это очень важно", – признался артист.Он пояснил, что хочет видеть рядом с собой не просто какую-то домохозяйку, а свою единомышленницу. "Вот такой, наверное, не было, и такую я жду", – заявил Плетнев.Напомним, Кирилл и Нино поженились в мае 2018 года. За три года до церемонии официального бракосочетания Нинидзе родила возлюбленному сына, которому дали имя Саша. Супруги прожили вместе всего год. Истинная причина их разрыва до сих пор остается загадкой.