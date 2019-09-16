Актер Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Бывший муж артистки Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.

Актер Максим Виторган и его новая пассия Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Бывший муж артистки Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.Кинорежиссер стал гостем в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Он заявил, что в курсе отношений между Нино и Максимом."Это ее жизнь. Она свободный человек", – отметил Плетнев.По его словам, с бывшей женой он до сих пор поддерживает отношения. В браке у них родился сын, в воспитании которого оба принимают участие.Кирилл добавил, что понял одну важную вещь. Все женщины, включая Нинидзе, с которыми он строил какие-либо взаимоотношения, не являлись для него так называемыми боевыми подругами."Чтобы в какой-то момент она могла за меня встать и заступиться тоже – такого не было. А это очень важно", – признался артист.Он пояснил, что хочет видеть рядом с собой не просто какую-то домохозяйку, а единомышленницу. "Вот такой, наверное, не было, и такую я жду", – заявил Плетнев.Напомним, Кирилл и Нино поженились в мае 2018 года. За три года до церемонии бракосочетания Нинидзе родила возлюбленному сына, которому дали имя Саша. Супруги прожили вместе всего год. Истинная причина их разрыва до сих пор остается загадкой.