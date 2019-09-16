Он признан виновным в неоднократных случаях мошенничества и коммерческого подкупа.
По сообщению Следкома, обвиняемый с 2011 года занимал одну из руководящих должностей на предприятии. Это давало ему возможность за определенный процент обеспечить покупателям
объемы поставляемой продукции, качество, первоочередную бесперебойную отгрузку товара.
Таким образом, за период 2013-2016 годов в качестве коммерческого подкупа руководитель подразделения комбината получил от предпринимателей более 2 миллионов 300 тысяч рублей.
Кроме того, уже после увольнения с предприятия в марте 2017 года, он продолжил корыстное поведение. Скрыв от предпринимателя дальнего региона информацию о том, что не работает в «Тепличном», вплоть до августа 2018 года вводил его в заблуждение, обещая обеспечивать условия поставки продукции. В результате совершенного мошенничества обманным путем он получил от бизнесмена около 520 тысяч рублей.
Приговором Фрунзенского районного суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей.