Он признан виновным в неоднократных случаях мошенничества и коммерческого подкупа.

По сообщению Следкома, обвиняемый с 2011 года занимал одну из руководящих должностей на предприятии. Это давало ему возможность за определенный процент обеспечить покупателямобъемы поставляемой продукции, качество, первоочередную бесперебойную отгрузку товара.Таким образом, за период 2013-2016 годов в качестве коммерческого подкупа руководитель подразделения комбината получил от предпринимателей более 2 миллионов 300 тысяч рублей.Кроме того, уже после увольнения с предприятия в марте 2017 года, он продолжил корыстное поведение. Скрыв от предпринимателя дальнего региона информацию о том, что не работает в «Тепличном», вплоть до августа 2018 года вводил его в заблуждение, обещая обеспечивать условия поставки продукции. В результате совершенного мошенничества обманным путем он получил от бизнесмена около 520 тысяч рублей.Приговором Фрунзенского районного суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей.