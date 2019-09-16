17 сентября впервые будет отмечаться Всемирный день безопасности пациентов. А где и от кого нам угрожает эта опасность?

17 сентября впервые будет отмечаться Всемирный день безопасности пациентов. А где и от кого нам угрожает эта опасность? Что показывают проверки медучреждений региона? И что такое культура безопасности пациента? На эти и другие вопросы завтра в прямом эфире программы "Начало дня" на "Радио России-Владимир" ответит соучредитель Владимирской региональной общественной организации "Палата зашиты прав пациентов" Светлана Георгиева. Свои вопросы вы сможете задать по телефону 35 31 33. Начало в 7.20.