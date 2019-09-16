Полицейские напомнил ученикам правила перехода проезжей части и безопасного поведения в транспорте.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району посетили среднюю общеобразовательную школу №1 города, где провели день дорожной безопасности для ребят среднего школьного звена.Полицейские рассказали школьникам о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, назвал наиболее распространенные ошибки, совершаемые детьми при переходе проезжей части, разобрал конкретные примеры, напомнил учащимся о местах, предназначенных для перехода дороги, а также об основных требованиях безопасного поведения вблизи проезжей части.Особое внимание было уделено правилам нахождения в транспорте. Сотрудники полиции напомнили, что юные пассажиры в автомобиле должны находиться только в специальном удерживающем устройстве и быть пристегнутыми ремнями безопасности. Также ребятам напомнили о том, как нужно вести себя в общественном транспорте, чтобы не получить травмы.Школьники с интересом слушали рассказ автоинспектора, активно спрашивали и отвечали на вопросы.В завершении встречи полицейские вручили учителям памятки, которые помогут проводить с учениками пятиминутки, посвященные безопасности дорожного движения.