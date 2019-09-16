Екатерина
продемонстрировала в Инстаграм пышные формы в мини-платье. Внучка Боярского поделилась с фанатами новыми эффектными снимками.
Екатерина
продемонстрировала в Инстаграм пышные формы в мини-платье. Внучка Боярского поделилась с фанатами новыми эффектными снимками.
На фото девушка
позирует в ярком мини-платье с глубоким декольте. "Когда сомневаешься –
надевай красное", – подписала свой пост внучка Боярского.
Поклонникам пришелся по
вкусу образ Екатерины. В комментариях к публикации россияне восхитились
роскошными формами Екатерины и одарили ее массой комплиментов.
Некоторые пришли в
экстаз от снимков яркой блондинки. "Девочка мечта!", "Шикарная", "Очень красивая",
"Катюш, это бомба, хороша", "Катюш,
просто нет слов. Точно как самая прекрасная и яркая роза", – высказались
подписчики внучки Боярского.
Отметим, Екатерина
является дочерью политика Сергея Боярского, сына Михаила Боярского и Ларисы
Луппиан. У Луппиан и Боярского также есть дочь Елизавета.
Судя по аккаунту в Инстаграм, она ведет здоровый образ жизни: регулярно занимается
спортом и тщательно следит за собой. Неудивительно, что Екатерина обладает
великолепной фигурой и аппетитными формами. Некоторые ее поклонники
считают, что девушка уже вполне может затмить красотой свою тетю – популярную
актрису Елизавету Боярскую.