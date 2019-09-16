Екатерина продемонстрировала в Инстаграм пышные формы в мини-платье. Внучка Боярского поделилась с фанатами новыми эффектными снимками.

Екатеринапродемонстрировала в Инстаграм пышные формы в мини-платье. Внучка Боярского поделилась с фанатами новыми эффектными снимками.На фото девушкапозирует в ярком мини-платье с глубоким декольте. "Когда сомневаешься –надевай красное", – подписала свой пост внучка Боярского.Поклонникам пришелся повкусу образ Екатерины. В комментариях к публикации россияне восхитилисьроскошными формами Екатерины и одарили ее массой комплиментов.Некоторые пришли вэкстаз от снимков яркой блондинки. "Девочка мечта!", "Шикарная", "Очень красивая","Катюш, это бомба, хороша", "Катюш,просто нет слов. Точно как самая прекрасная и яркая роза", – высказалисьподписчики внучки Боярского.Отметим, Екатеринаявляется дочерью политика Сергея Боярского, сына Михаила Боярского и ЛарисыЛуппиан. У Луппиан и Боярского также есть дочь Елизавета.Судя по аккаунту в Инстаграм, она ведет здоровый образ жизни: регулярно занимаетсяспортом и тщательно следит за собой. Неудивительно, что Екатерина обладаетвеликолепной фигурой и аппетитными формами. Некоторые ее поклонникисчитают, что девушка уже вполне может затмить красотой свою тетю – популярнуюактрису Елизавету Боярскую.