Как изменится жизнь в городе-курорте с научной точки зрения?

Вновь первый. Единственный в России город-курорт станет теперь и "Умным" городом. Соглашение с Росатомом открывает новые перспективы для развития, сделает процесс управления инфраструктурой Доброграда максимально прозрачным и эффективным. А для жителей и гостей города - это новое качество жизни. Вдохновили на сотрудничество, по словам руководства Росатома, и смелость замыслов, и команда Аскона Лайф Групп.Ксения Сухотина, гендиректор АО "Росатом инфраструктурные решения: "Все, что на сегодня наработано Росатомом , это не только атомные станции, но и другие , новые продукты, это медицина , ветер , чистая вода, будем рад предложить свои наработки, компетенции атомной отрасли для того, чтобы реализовать новые интересные проекты.""Умные технологии " придут и в медицину. Первый клинический медицинский центр с помощью Росатома запускает проект по цифровизации рабочих процессов . Благодаря современным решениям расстояние между врачом и пациентом значительно сократится, а столь необходимое время для лечения увеличится. Телемедицина, электронная регистратура, электронная медкарта - лишь часть новшеств.Максим Балясников, гендиректор ООО "ПКМЦ": "Реализация тех проектов, о которых мы говорим, начнется уже в этом году и в финальную стадию, перед большим тестированием, перед подведением итогов по одному из них - это по системе автоматизации в медучреждениях - уже в третьем квартале этого года."Подписания соглашений - только первый шаг. А эффект от внедрения новых технологий будет ощутимы уже в этом году. Сам основатель Доброграда Владимир Седов предпочитает называть технологии "разумными".Владимир Седов, основатель Askona Life Group: "Наш проект с Росатомом называется "Разумный город". Это две большие разницы. На сегодняшний день уже тенденция требования времени для того, чтобы люди, которые живут в каких-то населенных пунктах, чтобы они имели возможность быстро получать правдивую, честную информацию, что происходит, чтобы могли оставить свои отзывы, комментарии, проследить, как это все исполняется."Еще один проект, в котором найдено понимание с Росатомом - фестиваль авторской песни. В Доброграде он проводится уже третий год. Сюда приезжают самые лучшие исполнители. Знаменитый поэт, ученый с мировым именем Александр Городницкий считает, что такое сотрудничество дарит надежду на развитие жанра. Авторская песня, по его мнению, в современной культуре звучит все тише.Александр Городницкий, основоположник жанра авторской песни: "Именно фирма Аскона явилась основой этого города. И слава Богу. Я кончал Ленинградский горный институт, и меня учили, что гораздо легче построить новую шахту, чем отремонтировать старую. Поэтому надо делать на новом месте, чистыми руками и Доброград - единственное место в России, где все это можно осуществить."Еще до открытия фестиваля было сделано одно музыкальное открытие. Оказывается, Владимир Седов - не только поклонник жанра, но и в 80-х был лауреатом легендарного Грушинского фестиваля. Авторская песня, по его признанию, учит мечтать. И возможно, тогда у него и зародилась идея о городе , где хочется жить, которое впоследствии он назвал Доброградом.Екатерина Гусева. Вести-Владимир