Принцесса Шарлотта сделала сенсационное заявление. Дочь
принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказала школьным друзьям о беременности мамы.
Принцесса Шарлотта сделала сенсационное заявление. Дочь
принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказала школьным друзьям о беременности мамы.
Четырехлетняя наследница
герцога и герцогини Кембриджских учится вместе со старшим братом, шестилетним
Джорджем в одном из престижнейших учебных заведений Британии – школе имени
Томаса Баттерси. Шарлотта по
секрету поведала подружкам, что Кейт Миддлтон
беременна в четвертый раз.
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