Принцесса Шарлотта сделала сенсационное заявление. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказала школьным друзьям о беременности мамы.

Принцесса Шарлотта сделала сенсационное заявление. Дочьпринца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказала школьным друзьям о беременности мамы.Четырехлетняя наследницагерцога и герцогини Кембриджских учится вместе со старшим братом, шестилетнимДжорджем в одном из престижнейших учебных заведений Британии – школе имениТомаса Баттерси. Шарлотта посекрету поведала подружкам, что Кейт Миддлтонбеременна в четвертый раз.Материал дополняется