Экс-супруга солиста группы Иванушки International
– Мария Банкова – начала открыто демонстрировать отношения с новым избранником. Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова опубликовала снимок с возлюбленным в Инстаграм.
Экс-супруга солиста группы "Иванушки International"
– Мария Банкова – начала открыто демонстрировать отношения с новым избранником. Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова опубликовала снимок с возлюбленным в "Инстаграм".
На фото Мария Банкова запечатлена в обнимку с
баскетболистом Андреем Зубковым. Пара делает селфи на камеру мобильного.
Влюбленные кажутся счастливыми.
"С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычно
начинается сильное чувство? С пустяка", – прокомментировала супруга
знаменитости кадр.
Отметим, что неделю назад 27-летний игрок "Зенита" Андрей
Зубков в личном микроблоге опубликовал совместное фото с Марией. Они запечатлены
на фоне гор. "Улыбайтесь – это всех раздражает!" – написал спортсмен.
Напомним, о проблемах в семье
говорили уже давно. Сначала солист группы "Иванушки International" эту
информацию опровергал, однако позже все-таки признался. 10 сентября Андрея и Марию должны были развести.
Интересно, что дети – 15-летний Иван и 11-летний Артемий – остались жить с отцом. Впрочем, в любое время, когда захотят, они могут поехать к матери.
Вокалист говорить на тему расставания с женой не любит. звали на программу к Андрею Малахову, но он отказался. Рыжий из "Иванушек" говорит, что готов к новым отношениям, поэтому охотнее пойдет к Ларисе Гузеевой на шоу "Давай поженимся!".
Григорьев-Апполонов и Банкова познакомились в 2002 году,
тогда избраннице звезды было всего 17 лет. Влюбленные оформили отношения
официально только в 2008 году.