Экс-супруга солиста группы Иванушки International – Мария Банкова – начала открыто демонстрировать отношения с новым избранником. Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова опубликовала снимок с возлюбленным в Инстаграм.

Экс-супруга солиста группы "Иванушки International"– Мария Банкова – начала открыто демонстрировать отношения с новым избранником. Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова опубликовала снимок с возлюбленным в "Инстаграм".На фото Мария Банкова запечатлена в обнимку сбаскетболистом Андреем Зубковым. Пара делает селфи на камеру мобильного.Влюбленные кажутся счастливыми."С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычноначинается сильное чувство? С пустяка", – прокомментировала супругазнаменитости кадр.Отметим, что неделю назад 27-летний игрок "Зенита" АндрейЗубков в личном микроблоге опубликовал совместное фото с Марией. Они запечатленына фоне гор. "Улыбайтесь – это всех раздражает!" – написал спортсмен.Напомним, о проблемах в семьеговорили уже давно. Сначала солист группы "Иванушки International" этуинформацию опровергал, однако позже все-таки признался. 10 сентября Андрея и Марию должны были развести.Интересно, что дети – 15-летний Иван и 11-летний Артемий – остались жить с отцом. Впрочем, в любое время, когда захотят, они могут поехать к матери.Вокалист говорить на тему расставания с женой не любит. звали на программу к Андрею Малахову, но он отказался. Рыжий из "Иванушек" говорит, что готов к новым отношениям, поэтому охотнее пойдет к Ларисе Гузеевой на шоу "Давай поженимся!".Григорьев-Апполонов и Банкова познакомились в 2002 году,тогда избраннице звезды было всего 17 лет. Влюбленные оформили отношенияофициально только в 2008 году.