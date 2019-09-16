По жалобам жителей дер. Поздняково Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении деятельности компании ООО «ЭкоТех».

По жалобам жителей дер. Поздняково Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении деятельности компании ООО «ЭкоТех». Установлено, что организация незаконно использует около 12 тыс. кв. м. земли под склад ТБО. Также в ходе проверки выявлены нарушения пожарной безопасности. В отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административных правонарушениях. Кстати, жалобы жителей на сильный запах со свалки результатами исследований не подтвердился.