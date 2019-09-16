Предмет, похожий на пехотную мину, житель улицы Центральная нашёл в строительном песке.

Необычная находка заставила "понервничать" местных жителей. Предмет, похожий на пехотную мину, житель улицы Центральная нашёл в строительном песке. Заказ оказался с "сюрпризом". Вот только о нём мужчина заявил не сразу, сообщает . Глава сельского поселения организовал эвакуацию. На улице выставили оцепление. Были задействованы силы полиции, МЧС, ДПС и горгаза. На место прибыли группа разминирования и кинологи. Опасения не подтвердились. Для местных жителей это стало внеплановой тренировкой по действиям в чрезвычайных ситуациях.