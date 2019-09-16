На этот раз Арбитражный суд выслушал всех участников процесса - защитников леса и их оппонентов.

На этот раз Арбитражный суд выслушал всех участников процесса - защитников леса и их оппонентов. Дело вернулось в суд первой инстанции после того, как Областной апелляционный суд отклонил жалобу хозяев участка. Активисты считают, что те хотят устроить в лесу свалку.А оппоненты даже не скрывают, что на месте лесного участка хотят построить мусорный полигон. С первогозаседания ониубеждают суд в том, что существует акт по поводу отвода этого земельного участка с его исключением из земельного фонда. Они уверяют что этот документ - на руках, а сами предоставляют только его копию . Суд сомневается в его подлинности, а филипповцы уверены: у оппонентов нет доказательств.По словам активистов, они просто затягивают дело. Слушание перенесено на пятое ноября. Предстоит выяснитьТатьяна Гусева, юрист Совета народных депутатов Филипповского сельского поселения: "Вопрос, касающийся объектов недвижимости на территории леса. Как было сегодня озвучено в ходе процесса, там все-таки есть домик лесника. Наверное, наличие которого на этом участке говорит, что лес-то на этом участке, все-таки, есть как таковой, никуда лес не исчез, и он не переводился в другую категорию земель".Анастасия Сахарова