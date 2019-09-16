Народного артиста России не стало ровно год назад, 13 сентября. Михаилу Асафову было всего 67.

Сегодня во Владимире вспоминают блистательного актёра Михаила Асафова. Народного артиста России не стало ровно год назад, 13 сентября.Михаилу Асафову было всего 67. Выпускник школы-студии МХАТ, актёр необыкновенной глубины -служилвладимирской сцене с 1977-ого. Как истинный артист Михаил Васильевичбыл соткан из противоречий и переживаний. Мощный талант, цельность, харизма и настоящий мужской характер. Таким зрители и коллегизапомнят Михаила Ваильевича Асафова.Публика "верила" ему и его героям безоговорочно. Он не играл в театре, "жил" им.Франсуа Пиньону в "Ужине дураков", Оргону в "Тартюфе", Войницкому в "Дяде Ване" и многим другим. Зрительские овации срывали и его режиссёрские работы- комедия "Примадонны" и драма "Пассажир без багажа". Михаил Асафов неоднократно удостаивался приза зрительских симпатий как лучший актёр. Сегодня театральная семья почтит память Михаила Асафова на кладбище в Улыбышеве. Народный артист России похоронен на Аллее Почёта.Мария Платанюк