Певица страдает недугом, который превратил ее жизнь в ад. Анна Седокова показала красные пятна, которые покрывают все ее тело.

Певица страдает недугом, которыйпревратил ее жизнь в ад. Анна Седокова показала красные пятна, которые покрываютвсе ее тело.В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала внушительныхразмеров пост, который сопроводила хештегом "Крапивницаотстой". Анна Седокова призналась,что последние три недели каждое утро просыпается из-за жуткого зуда, а на еелице то и дело появляются странные припухлости."Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали.Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это,постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, чтоя с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) , – посетовалаартистка.По словам Анны Седоковой, все началось с пары пятен на шее.Вокалистка не обратила на них внимания, думала, что само пройдет. Однако скаждым днем ей становилось все хуже."Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице ителе у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилосьтяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь мнеобязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай. Итак,что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничегоконкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты илицветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса", – поделилась АннаСедокова.Пару дней назад у знаменитости случился острый приступкрапивницы. Теперь вокалистка вынуждена проходить интенсивное лечение. Например,этот пост звезда писала, пока ей делали капельницу.К публикации прикрепила фото и пару видеозаписей.В кадре знаменитость показала, красные пятна, которые покрывают даже интимныечасти ее тела.Анна отметила,что после того, как она рассказала о своем недуге, ей написали десятки людей, которые испытывают такие же проблемы со здоровьем. "И я решилась показать то, что сомной", – написала