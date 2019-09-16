Певица страдает недугом, который
превратил ее жизнь в ад. Анна Седокова показала красные пятна, которые покрывают
все ее тело.
Певица страдает недугом, который
превратил ее жизнь в ад. Анна Седокова показала красные пятна, которые покрывают
все ее тело.
В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала внушительных
размеров пост, который сопроводила хештегом "Крапивницаотстой". Анна Седокова призналась,
что последние три недели каждое утро просыпается из-за жуткого зуда, а на ее
лице то и дело появляются странные припухлости.
"Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали.
Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это,
постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что
я с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) , – посетовала
артистка.
По словам Анны Седоковой, все началось с пары пятен на шее.
Вокалистка не обратила на них внимания, думала, что само пройдет. Однако с
каждым днем ей становилось все хуже.
"Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и
теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось
тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь мне
обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай. Итак,
что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего
конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или
цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса", – поделилась Анна
Седокова.
Пару дней назад у знаменитости случился острый приступ
крапивницы. Теперь вокалистка вынуждена проходить интенсивное лечение. Например,
этот пост звезда писала, пока ей делали капельницу.
К публикации прикрепила фото и пару видеозаписей.
В кадре знаменитость показала, красные пятна, которые покрывают даже интимные
части ее тела.
Анна отметила,
что после того, как она рассказала о своем недуге, ей написали десятки людей, которые испытывают такие же проблемы со здоровьем. "И я решилась показать то, что со
мной", – написала