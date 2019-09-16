15 сентября герцог Сассекский, принц Гарри, отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 35 лет.

15 сентября герцог Сассекский, принц Гарри, отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 35 лет.Его старший брат, герцог Кембриджский, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон не расщедрились на теплое поздравление. Они лишь опубликовали довольно сухой на эмоции пост на своей странице в "Инстаграм".Под фото, на котором запечатлены улыбающиеся герцоги, написано всего одно предложение, и то в официальной манере. "Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения", – говорится в тексте.Фолловеры были весьма удивлены такому скудному поздравлению. "Это похоже на поздравление постороннего человека! Вежливо, но так мало тепла!", "Серьезно, я найду больше теплых слов для продавца в соседней зеленной лавке", – отметили обескураженные подписчики."Разве так поздравляют братьев, ваше высочество?" – язвительно поинтересовался пользователь Сети.Зато супруга герцога Сассекского не поскупилась на теплые слова. Она публично заявила, что очень сильно любит своего мужа, и он является для нее главным вдохновителем.