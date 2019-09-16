Данная информация опубликована на официальном сайте Министерства финансов России

Данная информация опубликована на официальном сайте Министерства финансов РоссииРезультаты оценки качества управления региональными финансами были подготовлены по итогам деятельности регионов в 2018 году. Костромская область вошла в группу субъектов «с надлежащим качеством управления финансами».Это стало возможным благодаря целенаправленной деятельности администрации региона по обеспечению роста собственных доходов и сокращению долговых обязательств.Как доложил сегодня на еженедельном совещании директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев, рост собственных доходов позволил за 8 месяцев текущего года сократить объем государственного долга на 1,4 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет с начала года существенно снизился - с 115,2% до 97,3%.По итогам восьми месяцев 2019 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 13,6 млрд рублей, что на 12,8% или 1,5 млрд рублей выше аналогичного периода 2018 года. Наибольший прирост доходов отмечается по акцизам – на 23,6%, налогу на прибыль организаций – на 19,6%, налогу на доходы физических лиц – на 8,8%.Положительная динамика собственных доходов за прошедший период и оценка их поступления до конца текущего года позволяют прогнозировать их увеличение в этом году до 19,589 млрд рублей.Дополнительные доходы направлены на повышение уровня финансового обеспечения первоочередных расходов, а также на сокращение госдолга. Соответствующие поправки в бюджет области 2019 года внесены на прошлой неделе Костромской областной Думой.Напомним, Министерством финансов РФ для Костромской области установлен целевой показатель по снижению уровня долговой нагрузки ниже 100% к концу 2019 года. В июле губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу снизить долговую нагрузку до конца года до 98%. Благодаря мерам, предпринятым администрацией региона по увеличению собственных доходов областного бюджета и сокращению долговых обязательств, область обеспечила выполнение данного показателя уже в сентябре текущего года.«Мы ушли от ситуации, когда государственный долг превышал 100% собственных доходов. Очень хочу надеяться, что никогда больше в такую ситуацию не попадем, будем и дальше планомерно и спокойно снижать госдолг без ущерба для государственных расходов», - отметил губернатор Сергей Ситников.