Василий Лютницкий сделал необычную игровую зону для малышей детского сада №23, куда ходит его сын. Вся работа заняла у мастера два месяца.

На этот грузовик воспитатели залезать разрешают. Его сделал один из родителей Василий Лютницкий .Бревенчатый кузов, дверной замок-шпингалет и защита для фар из старого полотенцесушителя. Ковровский умелец Василий Лютницкий сделал необычную игровую зону для малышей детского сада №23, куда ходит его сын. Вся работа заняла у мастера два месяца.Василий Лютницкий, создатель грузовичка: "Это было действительно, порой очень-очень сложно, в плане - чертежи держать в голове. Я не знал, что на выходе получится."Машину попросили сделать на собрании в детском саду, прогулочный участок пустовал. Работать с деревом Василий умеет, он замечательный резчик. Но такую большую игрушку изготавливал впервые. У этого ГАЗа есть имя- "Астовер-2019" - Василий так так назвал его в честь своей музыкальной группы . Также творчески он подошел и к грузовику - у машины открывается капот, стоят настоящие автомобильные колеса и даже номера!Светлана Маслова, заведующая детского сада №23: "Это народные умельцы, которые могут себе позволить в свободное время, как хобби, сделать постройку и подарить ее детям, чисто вот для того, чтобы жизнь, детство были более прекрасны!"Каждую деталь мастер тщательно обрабатывал, пропитывал растворами, чтобы дерево не гнило. Все в грузовичке приспособлено для активных игр детей: колеса крепятся на специальных упорах, чтобы машина не рухнула, даже если шины сдуются, самодельные зеркала держатся на прочных креплениях. Сейчас Василий задумал другой проект.Василий Лютницкий, создатель грузовичка: "Я не хочу на этом останавливаться. Хочу сделать еще одну машину. Ну, как минимум, в этом году постараюсь успеть. Хочу тоже в этот садик пока что, а там видно будет, может и в другие."Это будет еще один советский грузовик, но какой - Василий пока держит в секрете. Он хочет попробовать собрать грузовик со скругленными углами кабины. На это потребуется больше сил и времени, но счастливые лица детей того стоят, убежден мастер.Ольга Павловская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"