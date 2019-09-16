«Вертикаль» задолжала больше 12 миллионов рублей

«Вертикаль» задолжала больше 12 миллионов рублейАрбитражный суд Владимирской области признал банкротом ООО «Вертикаль», который входит в группу компаний «Консоль» Александра Шамова. В течение года компанией будет руководить конкурсный управляющий, назначенный судом.«Вертикаль» задолжала около 6,6 миллионов рублей «Владимиргражданпроекту», почти 450 тысяч рублей охранной компании «Русь» и 5 миллионов рублей двум дольщикам.СК «Вертикаль» возводит 4 многоэтажных дома в микрорайонах Веризино–1 и Веризино–2. Сроки сдачи домов, указанные на сайте застройщика, прогнозируют между концом 2019 и концом 2020 года.