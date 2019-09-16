16.09.2019

2019-09-16 17:00:34

Ксения Бородина разразилась гневной отповедью после критики

Известная

телеведущая резко отреагировала на критику учителя ее дочери Таи. Ксения

Бородина в Инстаграм посоветовала хейтерам

заняться своим образованием.



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