Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает отметить День охотника в усадьбе Владимира Храповицкого - страстного любителя охоты.

Первый охотничий фестиваль пройдет сегодня в Муромцеве. Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает отметить День охотника в усадьбе Владимира Храповицкого - страстного любителя охоты. В программе фестиваля театрализованное представление, парад охотничьих собак, джигитовка на лошадях, охотничья кулинария, концерт. Уже сегодня присоединяйтесь в 11 часов.Кстати с усадьбой Храповицкого связано еще одно событие, о котором стоит вспомнить сегодня. 14 сентября 1825 году родился Карл Францевич Тюрмер. В возрасте 67 лет он принял приглашение графа Храповицкого занять должность управляющего лесным хозяйством в имении Муромцево Судогодского уезда. И в течение 8 лет им были посажены леса на площади более 3 тыс гектаров. С 1980 годалеса Тюрмера объявлены памятником природы.В Гороховце развернется широкая купеческая ярмарка.Фестиваль "Русь купеческая" объединит традиции купечества прошлого и настоящего в древнем городе. Здесь сегодня ждут мастеров народного творчества из Нижегородской, Ивановской, Московской областей. Напомним, что в2015 году Гороховцу присвоен статус исторического поселения, здесь на 13 тысяч жителей приходится 101 историческая достопримечательность. Среди сохранившихся уникальных построек - 7 каменных купеческих палат допетровских времён из 17 сохранившихся по всей России. Поднять тему купечества в Гороховце было решено на федеральном уровне к празднованию 850-летия Города.И владимирцы могут сегодня прогуляться... к зданию детской музыкальной школы1 имени Сергея Танеева. Она сегодня отмечает свой день рождения. Дата ее открытия - 14 сентября 1912 года. Имя нашего земляка Сергея Танеева было присвоено ей в год 100-летия композитора в 1956 году. До этого она называлась Частной музыкальной школой Петра Ставровского, талантливого музыканта, хормейстера Большого театра в Москве, расстрелянного в 1937 во времена репрессий. Сейчас в школе обучается более тысячи учащихся, работают более ста педагогов.