Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает отметить День охотника в усадьбе Владимира Храповицкого - страстного любителя охоты.
Первый охотничий фестиваль пройдет сегодня в Муромцеве. Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает отметить День охотника в усадьбе Владимира Храповицкого - страстного любителя охоты. В программе фестиваля театрализованное представление, парад охотничьих собак, джигитовка на лошадях, охотничья кулинария, концерт. Уже сегодня присоединяйтесь в 11 часов.
Кстати с усадьбой Храповицкого связано еще одно событие, о котором стоит вспомнить сегодня. 14 сентября 1825 году родился Карл Францевич Тюрмер. В возрасте 67 лет он принял приглашение графа Храповицкого занять должность управляющего лесным хозяйством в имении Муромцево Судогодского уезда. И в течение 8 лет им были посажены леса на площади более 3 тыс гектаров. С 1980 года
леса Тюрмера объявлены памятником природы.
В Гороховце развернется широкая купеческая ярмарка.
Фестиваль "Русь купеческая" объединит традиции купечества прошлого и настоящего в древнем городе. Здесь сегодня ждут мастеров народного творчества из Нижегородской, Ивановской, Московской областей. Напомним, что в
2015 году Гороховцу присвоен статус исторического поселения, здесь на 13 тысяч жителей приходится 101 историческая достопримечательность. Среди сохранившихся уникальных построек - 7 каменных купеческих палат допетровских времён из 17 сохранившихся по всей России. Поднять тему купечества в Гороховце было решено на федеральном уровне к празднованию 850-летия Города.
И владимирцы могут сегодня прогуляться... к зданию детской музыкальной школы
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1 имени Сергея Танеева. Она сегодня отмечает свой день рождения. Дата ее открытия - 14 сентября 1912 года. Имя нашего земляка Сергея Танеева было присвоено ей в год 100-летия композитора в 1956 году. До этого она называлась Частной музыкальной школой Петра Ставровского, талантливого музыканта, хормейстера Большого театра в Москве, расстрелянного в 1937 во времена репрессий. Сейчас в школе обучается более тысячи учащихся, работают более ста педагогов.