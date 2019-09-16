Проигрыш бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах во многом связан с его агрессивной политикой в отношении России. Граждане устали воинственной риторики и отдали предпочтение Владимиру Зеленскому, который обещал закончить войну в Донбассе и исправить ошибки предшественника. Но после избрания новый президент начал слово в слово повторять заявления бывшего главы государства.
Проигрыш бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах во многом связан с его агрессивной политикой в отношении России. Граждане устали воинственной риторики и отдали предпочтение Владимиру Зеленскому, который обещал закончить войну в Донбассе и исправить ошибки предшественника. Но после избрания новый президент начал слово в слово повторять заявления бывшего главы государства.
Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, провел
переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, прибывшей в Киев.
После встречи главы государств провели совместный брифинг.
Обратившись к Чапутовой, Зеленский заявил, что Украина
рассчитывает на поддержку Словакии в дипломатическом и санкционном давлении на
Россию. По его мнению, такая политика отвечает интересам всей Европы.
Рассказал Зеленский и о своих ключевых задачах на посту
президента. "Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя
главная миссия как президента Украины", – приводит слова украинского
лидера RT.
Лидер Незалежной завел старую пластинку, в очередной раз
обвинив Россию в вооруженной агрессии против Украины. Дескать, на территории
страны находятся "оккупационные войска". При этом доказательств
"агрессии" со стороны Москвы в Киеве за прошедшие пять лет так и не
предъявили.
В своих антироссийских выпадах очень напоминает
Порошенко. Бывший президент на переговорах с иностранными лидерами никогда не
отказывал себе в удовольствии в очередной раз кинуть камень в огород Москвы.
Агрессивная риторика в адрес России стала одной из причин
поражения Петра Порошенко. Украинцы устали от бесконечного нагнетения военной
истерии и проголосовали за того, с кем связывали надежды на улучшение отношений
с восточным соседом.
Зеленский, у которого есть все шансы восстановить отношения двух стран, решил наступить на те же грабли, что и Порошенко. Уставшие от войны и антироссийской истерии украинцы вряд ли будут ему благодарны.
За несколько дней до переговоров со словацкой коллегой
обратился к Западу с просьбой сохранить санкции против России. На его
взгляд, агрессивные меры необходимы до того момента, как отношения Москвы и
Киева нормализуются.