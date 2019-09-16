Проигрыш бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах во многом связан с его агрессивной политикой в отношении России. Граждане устали воинственной риторики и отдали предпочтение Владимиру Зеленскому, который обещал закончить войну в Донбассе и исправить ошибки предшественника. Но после избрания новый президент начал слово в слово повторять заявления бывшего главы государства.

Проигрыш бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах во многом связан с его агрессивной политикой в отношении России. Граждане устали воинственной риторики и отдали предпочтение Владимиру Зеленскому, который обещал закончить войну в Донбассе и исправить ошибки предшественника. Но после избрания новый президент начал слово в слово повторять заявления бывшего главы государства.Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, провелпереговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, прибывшей в Киев.После встречи главы государств провели совместный брифинг.Обратившись к Чапутовой, Зеленский заявил, что Украинарассчитывает на поддержку Словакии в дипломатическом и санкционном давлении наРоссию. По его мнению, такая политика отвечает интересам всей Европы.Рассказал Зеленский и о своих ключевых задачах на поступрезидента. "Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – мояглавная миссия как президента Украины", – приводит слова украинскоголидера RT.Лидер Незалежной завел старую пластинку, в очередной разобвинив Россию в вооруженной агрессии против Украины. Дескать, на территориистраны находятся "оккупационные войска". При этом доказательств"агрессии" со стороны Москвы в Киеве за прошедшие пять лет так и непредъявили.В своих антироссийских выпадах очень напоминаетПорошенко. Бывший президент на переговорах с иностранными лидерами никогда неотказывал себе в удовольствии в очередной раз кинуть камень в огород Москвы.Агрессивная риторика в адрес России стала одной из причинпоражения Петра Порошенко. Украинцы устали от бесконечного нагнетения военнойистерии и проголосовали за того, с кем связывали надежды на улучшение отношенийс восточным соседом.Зеленский, у которого есть все шансы восстановить отношения двух стран, решил наступить на те же грабли, что и Порошенко. Уставшие от войны и антироссийской истерии украинцы вряд ли будут ему благодарны.За несколько дней до переговоров со словацкой коллегойобратился к Западу с просьбой сохранить санкции против России. На еговзгляд, агрессивные меры необходимы до того момента, как отношения Москвы иКиева нормализуются.