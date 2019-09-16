Об Анастасии Заворотнюк высказалась актриса Ольга Прокофьева. Артистки вместе играли в комедийном сериале Моя прекрасная няня.

Об Анастасии Заворотнюк высказалась актриса Ольга Прокофьева. Артистки вместе играли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня".Вот уже на протяжении нескольких недель в СМИ муссируются данные о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Причем сначала мало кто верил в их правдивость. Но когда 13 сентября стали появляться все более тревожные сообщения, многочисленные поклонники всерьез обеспокоились. В конце концов, уже даже отечественные знаменитости в своих аккаунтах в социальной сети "Инстаграм" начали откровенно писать слова поддержки в адрес Анастасии Заворотнюк.Материал дополняется