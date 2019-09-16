Режиссер Билли Боб Торнтон поделился с журналистами тем, что до сих пор испытывает нежные чувства к бывшей супруге Анджелине Джоли. Пара распалась почти 20 лет назад.

Режиссер Билли Боб Торнтон поделился с журналистами тем, что до сих пор испытывает нежные чувства к бывшей супруге Анджелине Джоли. Пара распалась почти 20 лет назад.Сейчас бывшие супруги поддерживают связь. Не смотря на тот факт, что развод сопровождался чередой ссор и взаимных упреков, Джоли и Торнтон находятся в хороших дружественных отношениях. Правда, видятся довольно редко."Мы хорошие друзья. Мы дружим годами, годами и годами. Так что мы не расставались навсегда. Она редко бывает в городе, поэтому мы мало видимся, но разговариваем", – рассказал Торнтон репортерам, издание "Киноафиша".Об отношениях с бывшей женой знаменитость поведал прямо на красной ковровой дорожке американского телефестиваля Triberica. Напомним, что режиссер сыграл главную роль в третьем сезоне сериала "Голиаф", который включили в программу мероприятия.Звездная пара поженилась в 2000 году. Они прожили вместе три года. Билли Боб поделился, что единственной причиной расставания была его болезнь – агорафобия (боязнь открытого пространства – Прим.ред.).Мужчина чувствовал себя некомфортно во время выходов в свет, куда так стремилась его охочая до внимания жена. На этой почве у них возникали конфликты, которые удалось решить только бракоразводным процессом. Впрочем, это никоим образом не мешает двум голливудским знаменитостям сохранять друг к другу теплые чувства.