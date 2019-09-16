Режиссер Билли Боб Торнтон сообщил журналистам, что до сих пор испытывает нежные чувства к бывшей супруге Анджелине Джоли. Пара распалась почти 20 лет назад.

Режиссер Билли Боб Торнтон сообщил журналистам, что до сих пор испытывает нежные чувства к бывшей супруге Анджелине Джоли. Пара распалась почти 20 лет назад.Бывшие супруги поддерживают связь. Несмотря на тот факт, что развод сопровождался чередой ссор и взаимных упреков, Джоли и Торнтон находятся в хороших отношениях. Правда, видятся довольно редко."Мы хорошие друзья. Мы дружим годами, годами и годами. Так что мы не расставались навсегда. Она редко бывает в городе, поэтому мы мало видимся, но разговариваем", – рассказал Торнтон репортерам, "Киноафиша".Об отношениях с бывшей женой знаменитость поведала прямо на красной ковровой дорожке американского телефестиваля Triberica. Напомним, что режиссер исполнил главную роль в третьем сезоне сериала "Голиаф", который включили в программу мероприятия.Звезды поженились в 2000 году. Они прожили вместе три года. Торнтон признался, что единственной причиной расставания была его болезнь – агорафобия (боязнь открытого пространства).Мужчина чувствовал себя некомфортно во время выходов в свет, куда так стремилась его охочая до внимания жена. На этой почве возникали конфликты, и выходом из ситуации стал развод. Впрочем, это никоим образом не мешает голливудским знаменитостям сохранять друг к другу теплые чувства.