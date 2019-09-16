16.09.2019

2019-09-16 11:30:57

На кассах в супермаркетах теперь можно снимать наличные

Жители двух столиц, а также Подмосковья смогут теперь снимать до 5 тысяч рублей прямо на кассах магазинов. Для обслуживания принимаются Visa и MasterCard, передает телеканал .



Портал уточняет, что сервис заработал в восьми точках сети "ВкусВилл" в Москве и области, а также в 51 магазине в Петербурге. До конца года планируется подключить к услуге все магазины сети. Эксперты считают, что нововведение побудит людей расплачиваться картой. Кроме того, им не нужно будет бегать в банкомат снимать деньги.