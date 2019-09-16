При обследовании места жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Отдела по ЮАО УФСБ России по г. Москве и Московской области при участии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и Росгвардии задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.При обследовании места жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Согласно результатам исследования изъятыми являются травматический и сигнальный пистолеты, переделанные самодельным способом, семь патронов калибра 9 мм, относящиеся к штатным боеприпасам.Дознанием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22