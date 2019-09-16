Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, обещает стать самым ожидаемым и значимым событием в контексте российско-украинских отношений. О том, когда за одним столом смогут собраться президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии, рассказал французский дипломат.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, обещает стать самым ожидаемым и значимым событием в контексте российско-украинских отношений. О том, когда за одним столом смогут собраться президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии, рассказал французский дипломат.После переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и слов президента Франции о том ,что западному миру необходимо пересмотреть свое отношение к России, а Европа не сможет справиться со своими проблемами без ее помощи, мир стал наблюдать за изменением российско-украинских отношений. Ожидается, что уже в ближайшее время они смогут сдвинуться с мертвой точки – одновременно с возобновлением мирного процесса в Донбассе.Предвестником такого исхода, по мнению многих экспертов, должна будет стать встреча Путина и Зеленского а рамках переговоров в нормандском формате. Многие специалисты рассказывали о том ,что она состоится уже в ближайшее время. Однако для того, чтобы за одним столом собрались главы четырех государств, должны быть соблюдены определенные условия."Встреча наших президентов возможна, но только после Генассамблеи ООН", – цитирует посла Франции в Москве Сильвию Берманн.Материал дополняется.