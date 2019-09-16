В квартире тяжело держать собаку или кошку, им требуется много пространства, а улитка умещается в небольшом аквариуме.

Интересный факт в медицине, точнее косметологии. Все чаще в ней применяют например слизь улитки, именно в ней содержится муцин, и по словам корейских косметологов, творит чудеса. Даже существуют целые улиточные фермы. Во Владимире пока такой нет, но улиток заводят как домашних любимцев. Познакомиться со своей Улей нас пригласила семья Горбатенко.Необычный питомециз тропических лесов Восточной Африки появился у семьи Горбатенко не так давно. В квартире тяжелодержать собаку или кошку, им требуется много пространства, а улиткапо имени Лаки-Турбо умещается в небольшом аквариуме. Идея завести домашнегомоллюскапришла спонтанно, во время прогулки в лесу старшая дочь Алиса, подобрала маленькую улитку и дала ей имя. Лесного жителя было решено оставить на природе,домой купили ахатина.Она особого ухода не требует убираюсь я у нее пару раз в месяц все завит, от меры загрязнение. Еду вечером перед сном , потому что они ночные жители. И как бы за ночь она все съедает. Утром , просто все , что не доела она убираю.Принято считать, что улиткискучные и медлительные животные, но наблюдать за ними очень интересно, рассказывает Алена.Их окраска меняется в зависимости от окружающий среды и рациона питания. В еде Лаки не прихотлива, кормят питомца один раз в день.- Помидорки, огурчики, лист салата, а когда она первый раз попробовала помидорку, она ее всю за один день съела.Ахатины очень любят воду, купается улитка под маленькой струейчуть теплой воды, бассейн ей не нужен, плавать улитки не умеют.После водных процедур ее панцирь смазывают оливковым маслом, в водопроводной воде много примесей из-за которых панцирь может начать шелушиться.- Она пьет водичку, прямо к струйки наклоняется и прям пьет воду, вот так вот она купается.Лаки-Турбо уже взрослая особь, ей 8 месяцев. Но она еще растет.Недавно Лаки обзавелась потомством. В среднем вылупляется от 100 до 500 маленьких улиток, но при счете на 105-ойхозяева сбились. Через соцсети выводок раздали быстро, в одни руки брали и по 10 штук. В среднем тигровые ахатины живут около 10 лет.Екатерина Таманова, Максим КотовВести-Владимир".