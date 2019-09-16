- Регион получит новые школьные автобусы и машины скорой.
- Увеличатся детские пособия на рождение первого ребенка...
- Регион получит новые школьные автобусы и машины скорой.
- Увеличатся детские пособия на рождение первого ребенка. -
Русский мир в Суздале, Охотничий фестиваль в Муромцеве и "Русь купеческая" в Гороховце. Куда поехать в эту субботу?
- А еще .. Бесплатно, безопасно, легко. Заглянем в старые сады Владимира. В субботу это место паркрана.
- Также увидим летающего главу администрации Камешковского района. Ради чего
Анатолий Курганский отправился в небо?
- Мифы и факты о катаракте. Где и как ее лечат в регионе.
- И познакомим вас с Лаки-Турбо. Не лает, не кусается. Идеальный домашний питомец.
Не пропустите субботний утренний эфир с Татьяной Воронцовой! Встречаемся в 8.40!